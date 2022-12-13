Модрич рассказал о настрое Хорватии на матч с Аргентиной

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что он и его партнеры по команде не боятся сборную Аргентины и её лидера Лионеля Месси.

Напомним, что уже сегодня вечером команды сойдутся в полуфинале ЧМ-2022.

По словам Модрича, сейчас все игроки сборной сосредоточены на себе, остальное для них не имеет значения.

“Мы смотрим на Аргентину и Месси с уважением, номы ничего не боимся. В футболе страха не существует”, - сказал он.

Напомним, что матч начнется в 21:00.