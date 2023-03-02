Модрич принял участие в поддержке пострадавших при землетрясениях в Турции

Лидер сборной Ховартии и мадридского “Реала” Лука Модрич вручил свою футболку с ЧМ-2022 представителям посольства Турции в Загребе.

Ожидается, что все деньги с продажи футболки пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

В этой футболке Модрич играл против Марокко в первом матче группового этапа чемпионата мира.

В своем видеообращении хорват также отметил, что посылает все молитвы и поддержку в эти трудные времена.