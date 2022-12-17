Модрич принял решение по своему будущему в сборной Хорватии
Новости футбола Сегодня, 05:55
Полузащитник мадридского “Реала” Лука Модрич не собирается завершать карьеру в сборной Хорватии, сообщает ESPN.
По сведениям источника, футболист хочет сыграть за национальную команду на чемпионате Европы 2024 года. Хавбек надеется выиграть трофей со своей сборной либо хотя бы дойти до одной из решающих стадий Евро-2024.
37-летний Модрич выступает за сборную Хорватии с 2006 года. Всего он провел за национальную команду 161 матч и забил 23 гола.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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