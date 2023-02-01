Модрич принял решение по своему будущему в "Реале"

Хорватский полузащитник “Реала” Лука Модрич не собирается покидать мадридский клуб, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист отклонил предложение “Аль-Насра”, который предлагал его контракт с зарплатой в 40 миллионов евро в год. Хавбек намерен отыграть за королевский клуб еще как минимум один год.

В нынешнем сезоне 37-летний Модрич провел за “Реал” 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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