Модрич получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Неназванный клуб из Саудовской Аравии сделал предложение полузащитнику мадридского “Реала” и сборной Хорватии Луке Модричу, сообщает AS.

По сведениям источника, саудовцы предложили футболисту двухлетнее соглашение на общую сумму в 50 миллионов евро. При этом в Мадриде хавбеку могут предложить только однолетний контракт на 12 миллионов евро. Стоит отметить, что контракт хорвата с мадридцами истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 37-летний Модрич провел за “Реал” 42 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Не пропустите: Появились интересные детали ухода Тухеля из "Челси".