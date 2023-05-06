Модрич получил щедрое предложение от клуба с Ближнего Востока

‍Многолетний лидер “Реала” Лука Модрич близок к смене клуба.

Как пишет источник, опытный хорват может перейти в клуб на Ближнем Востоке.

Неназванная команда из указанного региона предложила ему контракт с годовым окладом в размере 40 миллионов евро.

Напомним, что соглашение Модрича с “Реалом” истекает в конце этого сезона, а он играет за этот клуб с 2012 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании хорват провел 28 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.