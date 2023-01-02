Модрич получил предложение от клуба Роналду

Хавбек “Реала” Лука Модрич может перебраться в “Аль-Наср”, который недавно подписал португальца Криштиану Роналду.

Как пишет источник, также в услугах хорвата заинтересован “Интер Майами”.

В то же время сам Модрич дал понять, что пока не собирается менять клуб. В планах 37-летнего опытного игрока провести еще как минимум один сезон в Испании.

Таким образом, указанные клубы могут связаться с агентами Модрича в 2023 году.