Полузащитник мадридского “Реала” и сборной Хорватии Лука Модрич получил огромное предложение из Саудовской Аравии, сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон в своем твиттере.

По сведениям источника, один из саудовский клубов предложил футболисту контракт на два года на 80 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 20 миллионов евро за счет бонусов. Хорват хочет остаться в Мадриде, но данное предложение заинтересовало его.

В нынешнем сезоне 37-летний Модрич провел за “Реал” 52 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.