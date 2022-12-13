Модрич ответил на вопрос о своем будущем в "Реале"

Полузащитник “Реала” Лука Модрич рассказал, каким видит свое будущее в испанском клубе.

Напомним, что контракт хорвата рассчитан до лета 2023 года.

“В данный момент я нахожусь на чемпионате мира и полностью сосредоточен на сборной Хорватии. Что касается ”Реала", то еще достаточно времени, чтобы обо всём поговорить.

Лично мне бы хотелось завершить карьеру в “Реале”, я много раз говорил об этом", - сказал он.

В текущем сезоне ветеран првоел 18 встреч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.