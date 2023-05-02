Модрич ответил на предложение перейти в "Аль-Наср" Роналду

Полузащитник мадридского “Реала” и сборной Хорватии Лука Модрич отказался перейти в “Аль-Наср”, сообщает журналист Руди Галетти в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист надеется остаться в Европе и хочет продлить с королевским клубом контракт, который действует до лета 2023 года. Хорват не соблазнился возможностью получения большой зарплаты, а также воссоединения с португальским нападающим Криштиану Роналду, с которым они вместе играли в Мадриде.

В нынешнем сезоне 37-летний Модрич провел за “Реал” 44 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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