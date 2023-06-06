Модрич определился с новым клубом

Опытный хавбек “Реала” Лука Модрич все же покинет мадридский клуб.

По сообщению из издания Sport, хорватский полузащитник станет игроком одного из клубов Саудовской Аравии.

Контракт будет рассчитан на три года, там хорват заработает около € 120 млн.

Напомним, что соглашение Модрича с “Реалом” истекает в конце июня 2023 года, хотя по предварительным данным стороны согласовали продление сотрудничества еще на один год.