"Модрич недоволен, и это очевидно". Анчелотти об игровом времени хорватского полузащитника

Анчелотти высказал свои комментарии по ситуации с Модричем и его игровым временем на пресс-конференции.

Итальянский тренер сказал, что Модрич недоволен, и это очевидно. Анчелотти ежедневно общается с хорватским полузащитником и видит, что футболист мотивирован и хочет играть.

"В раздевалке нет такого игрока, как он. Это лидер. Его важность - максимальная. Я очень люблю Модрича, и мы все его любим", - сказал тренер.

Кроме того, он прокомментировал слухи о возможном трансфере Модрича в январе. Анчелотти уверен, что Модрич не покинет клуб и не хочет уходить. Он считает себя важным игроком, и клуб отвечает взаимностью.

Напомним, что капитан "Интер Майами" Лионель Месси и владелец клуба Дэвид Бекхэм хотят видеть Луку Модрича в команде. В последних матчах Лука Модрич не попадал в стартовый состав "Реал Мадрид".

Эта ситуация удивляет хорватского игрока, так как он продлил контракт с условием быть конкурентоспособным игроком, а не только на основе своих предыдущих достижений в клубе. Он утверждал, что нерегулярное участие делает всех несчастными, и после карьеры в "Реале" эта ситуация кажется ему странной. Однако тренер имеет свои причины.