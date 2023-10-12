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Модрич назвал футболиста с большим будущим в Реале

Новости футбола Сегодня, 04:16
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Модрич назвал футболиста с большим будущим в Реале Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Полузащитник Реала Мадрид Лука Модрич восхитился молодым новичком испанской команды турком Ардой Гюлером.

По словам хорватского футболиста, Гюлер - замечательный парень с невероятным талантом.

"К сожалению, из-за травмы он еще не имел возможности доказать это болельщикам Реала. У него предстоит блестящая карьера, и он принесет много радости болельщикам Реала. Ему следует дать возможность быть самим собой, Ардой Гюлером, и не надо оказывать на него давление или сравнивать его с кем-либо. Даже со мной", - цитирует Модрича издание Marca.

Гюлер покинул "Фенербахче" и присоединился к “сливочным” в июле 2023 года за сумму в 20 миллионов евро.

Соглашение 18-летнего игрока с клубом действительно до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, сейчас Гюлер оценивается в15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гюлер сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь голевых пасов. В своем новом клубе он еще не дебютировал из-за травмы.

Недавно появилась информация, что он уже вернулся к тренировкам и вскоре сможет порадовать публику в Мадриде.

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