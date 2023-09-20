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Модрич может стать одноклубником Месси

Новости футбола Сегодня, 02:30
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Модрич может стать одноклубником Месси Модрич может стать одноклубником Месси

Опытный полузащитник "Реала" Лука Модрич новый год может начать вне европейского футбола.

Согласно информации от Todofichajes, во время зимнего трансферного окна звездный футболист может перебраться в чемпионат США.

По данным источника, в услугах обладателя “Золотого мяча” заинтересован “Интер Майами”.

Американский клуб уже вышел на контакт с представителями 38-летнего хорватского футболиста и планирует сделать ему предложение на зиму.

К слову, сам Модрич недавно говорил, что в его планах закончить сезон в "Реале", но может передумать, чтобы получить больше игрового времени.

Модрич является игроком испанской команды с 2012 года. В прошлом сезоне он провел 51 матч за мадридский клуб во всех турнирах, забив шесть голов и отдав шесть голевых передач.

Его соглашение с вице-чемпионом Испании рассчитано до конца следующего сезона. По оценкам интернет-портала Transfermarkt, приблизительная стоимость опытного футболиста составляет 10 миллионов евро.

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