Модрич может стать одноклубником Месси

Опытный полузащитник "Реала" Лука Модрич новый год может начать вне европейского футбола.

Согласно информации от Todofichajes, во время зимнего трансферного окна звездный футболист может перебраться в чемпионат США.

По данным источника, в услугах обладателя “Золотого мяча” заинтересован “Интер Майами”.

Американский клуб уже вышел на контакт с представителями 38-летнего хорватского футболиста и планирует сделать ему предложение на зиму.

К слову, сам Модрич недавно говорил, что в его планах закончить сезон в "Реале", но может передумать, чтобы получить больше игрового времени.

Модрич является игроком испанской команды с 2012 года. В прошлом сезоне он провел 51 матч за мадридский клуб во всех турнирах, забив шесть голов и отдав шесть голевых передач.

Его соглашение с вице-чемпионом Испании рассчитано до конца следующего сезона. По оценкам интернет-портала Transfermarkt, приблизительная стоимость опытного футболиста составляет 10 миллионов евро.