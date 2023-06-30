Модрич и Ловрен имеют проблемы с законом на родине

Полузащитник “Реала” Лука Модрич и бывший защитник сборной Хорватии Деян Ловрен имеют проблемы с законом на родине.

Как пишет источник, прокуратура Осиека предъявила обоим игрокам обвинения в даче ложных показаний.

Следствие считает, что футболисты соврали, когда давали показания по делу о неуплате налогов бывшим президентом загребского “Динамо” Здравко Мамичем.

Интересно, что в Хорватии уже не первый раз обвинили Модрича и Ловрена в даче ложных показаний. В 2017 году им были предъявлены аналогичные обвинения, но тогда футболистов оправдали.