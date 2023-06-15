Модрич готовит сразу два громких решения по своей карьере

В ближайшее время полузащитнику Луке Модричу “Реала” стоит решить вопрос со своим будущем не только в клубе, но и в сборной Хорватии.

Как пишет источник, 37-летний футболист может уйти из международного футбола уже после финальной части Лиги наций.

В решающем матче турнира хорваты вскоре сыграют с Италией или Испанией.

Что касается будущего в “Реале”, то хорват попросил о встрече с президентом клубом Флорентино Пересом и директорами “сливочных”. Встреча должна пройти на следующей неделе.

Не исключено, что во время переговоров хорват расскажет о планах переехатьв Саудовскую Аравию.