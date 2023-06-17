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Главная Новости Модрич дал ответ на 200-миллионное предложение из Саудовской Аравии

Модрич дал ответ на 200-миллионное предложение из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 11:48
Модрич дал ответ на 200-миллионное предложение из Саудовской Аравии Фото: инстаграм Луки Модрича/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского “Реала” и сборной Хорватии Лука Модрич отказался от 200-миллионного предложения из Саудовской Аравии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, один из саудовских клубов предлагал футболисту данную сумму в качестве трехлетнего контракта. Впрочем, хорват принял решение остаться в Мадриде, с которым у него действует контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 37-летний Модрич провел за “Реал” 52 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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