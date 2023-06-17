Модрич дал ответ на 200-миллионное предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник мадридского “Реала” и сборной Хорватии Лука Модрич отказался от 200-миллионного предложения из Саудовской Аравии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, один из саудовских клубов предлагал футболисту данную сумму в качестве трехлетнего контракта. Впрочем, хорват принял решение остаться в Мадриде, с которым у него действует контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 37-летний Модрич провел за “Реал” 52 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.