Опытный полузащитник “Реала” Лука Модрич близок к переезду в Саудовскую Аравию.

Как пишет Diario Sport, хорватский футболист получил заманчивое предложение в размере 120 миллионов евро в течение трех сезонов.

По данным источника, Модрич уже сообщил руководству испанского клуба о своем намерении покинуть клуб.

Хорват играет за “королевский” клуб с 2012 года и в этом сезоне на его счету четыре гола и три голевые передачи в 32 матчах в Ла Лиге.