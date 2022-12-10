Модель Ивана Кнолль пообещала скинуть с себя флаг в случае победы Хорватии на ЧМ

Известная модель и болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль пообещала раздеться, если ее команда победит на чемпионате мира в Катаре.

По словам девушки, она приехала уже на третий чемпионат мира подряд.

"Каждый день мне приходить много электронных писем, среди которых предложения руки и сердца. В Катаре мне нравится, меня не просили скромнее одеваться.

Я хотела уехать, если хорваты проиграют и покинут турнир. Но теперь я тут до финала. Если Хорватия выиграет, то с меня упадет этот флаг", - сказала она.

Напомним, что хорваты в полуфинале турнира сыграют с Аргентиной.