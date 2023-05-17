Многолетний лидер "Ювентуса" хочет завершить карьеру

Опытный защитник “Ювентуса” Леонардо Бонуччи хочет завершить свою карьеру в следующем году.

"Когда я закончу карьеру в следующем году, итальянский стиль защиты закончится. Быть в одной когорте с Мальдини, Каннаваро и Неста – это гордость. Я надеюсь, что мы станем легендами для молодежи в будущем", - сказал он.

Напомним, что соглашение игрока с "Ювентусом" истекает в середине следующего года.

В этом розыгрыше Серии А он сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.