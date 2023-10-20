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Много денег – много турниров. В Саудовской Аравии может появиться турнир категории Мастерс

Новости тенниса Вчера, 23:37
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Много денег – много турниров. В Саудовской Аравии может появиться турнир категории Мастерс ФОТО: Johnny Fidelin

В Саудовской Аравии с января 2025-го может появиться мужской «Мастерс» или совместный тысячник ATP и WTA.

Об этом сообщил президент федерации тенниса Италии, когда говорил о желании страны принять итоговый турнир АТР:

«Надеюсь, «Мастерс», который появится у них с января 2025-го удовлетворит их жажду тенниса».

Ранее стали известны участники United Cup 2024.

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