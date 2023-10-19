"Мне это не нравилось". Азар сказал, почему завершил карьеру

Легенда бельгийского футбола Эден Азар пообщался с журналистами на тему того, почему он решил завершить профессиональную карьеру.

Как известно, опытный футболист повесил бутсы на гвоздь в возрасте 32 лет, что стало для многих сюрпризом.

Азар объяснил, что всегда говорил о том, что перестанет играть, как только перестанет получать удовольствие от футбола.

“Я не хотел переходить в команду, где играл бы только ради денег, и не чувствовал больше сил выходить на поле и тренироваться. Принятие решения о завершении карьеры было для меня простым”, - отметил футболист.

Напомним, что последним клубом Азара был мадридский «Реал», в составе которого он сыграл 76 матчей, забил семь голов и сделал 12 результативных передач.

В минувшем сезоне он выходил на поле в десяти матчах, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

Кроме “Реала” он также выступал в составе “Челси” и “Лилля”, с которыми становился чемпионами в Англии и Франции.