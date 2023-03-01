Младший сын Зидана перевен в основной состав "Реала"

Эльяс Зидан, сын известного тренера Зинедина Зидана, перевен в основной состав "Реала", сообщает Relevo.

По сведениям источника, молодой футболист провел первую тренировку с главной командой. Ранее за королевский клуб играли его братья Энцо, Лука и Тео.

17-летний Эльяс играет на позиции левого защитника, а также может сыграть флангового полузащитника. Сыграл четыре матча за юношескую сборную Франции U18.

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