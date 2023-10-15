Митома заинтересовал Барселону

Японский вингер Брайтона Каору Митома попал в сферу интересов каталонской Барселоны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Игра футболиста сборной Японии нравится тренерам и скаутам Барсы. 26-летнего футболиста ценят за дриблинг и остроту у ворот соперников. Кроме того, в Барселоне понимают, что на данный момент в составе команды нет чистого левого вингера.

Добавим, что недавно сообщалось, что футболистом также интересуется Манчестер Сити.

Действующий контракт японца с Брайтоном рассчитан до 30 июня 2025 года. Трансфермаркт оценивает футболиста в 50 млн евро.

Ранее мы сообщали о том, что Брайтон назвал сумму за которую готов отпустить своего игрока.

В этом сезоне Каору Митома сыграл за свой клуб 11 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевых передачи.