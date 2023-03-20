Мирослав Клозе впервые в тренерской карьере отправлен в отставку

Пресс-служба “Альтана” на официальном сайте объявила об увольнении Мирослава Клозе с поста главного тренера.

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. После 22 туров клуб занимает последнее, 12-е место, в турнирной таблице австрийской Бундеслиги.

44-летний Клозе тренировал “Альтах” с сентября 2022 года. Ранее он работал ассистентом главного тренера в сборной Германии и “Баварии”.

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