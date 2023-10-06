Мирослав Клозе разочарован современным футболом

Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе разочарован тем, что сейчас происходит в современном футболе.

По словам легендарного немца, сейчас молодые игроки больше внимания уделяют другим вещам.

"Когда я был мальчиком, я только думал о тренировках и том, чтобы стать кем-то в этом замечательном спорте, который я всегда любил. Во время своей карьеры в "Лацио" и сборной, после каждой тренировки я клал себя в ванну со льдом, чтобы избежать травм. Но молодые игроки в команде постоянно отказывались от этого. Когда они видели, что я сам убираю мешки с мячами после тренировки, они спрашивали меня: "Кто тебе сказал это делать?". В ответ я говорил им: "Тебе 20 лет, а ты не можешь помочь 60-летнему работяге?".

Их больше интересовало, сочетаются ли их бутсы со стильными носками. Вот почему я сказал "стоп". Футбол, который я знал, больше не существует. Современные молодые игроки в первую очередь думают об автомобилях, контрактах со спонсорами и новых бутсах. Футбол идет им на второй план. Их имидж - самое важное. А для меня всегда главным был футбол в его чистой форме", - сказал Клозе, завершивший карьеру в 2016 году.