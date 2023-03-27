Министры Великобритании и Украины поставили ставку на исход матча отбора Евро-2024

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, и Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании, сделали ставку на исход отборочного матча на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Кулеба предложил, чтобы победитель угощал проигравшего бутылкой своего национального вина, и Клеверли согласился.

Матч закончился победой Англии со счетом 2:0, и Кулеба должен будет угостить Клеверли бутылкой украинского вина.

Сборная Англии одержала вторую победу подряд в отборочном цикле, а сборная Украины играет со Северной Македонией в следующем матче.