Министр внутренних дел Франции считает позицию Бензема по войне в Израиле подозрительной

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в очередной раз публично высказался по поводу поведения футболиста «Аль-Иттихада» и сборной Франции Карима Бензема.

Напомним, что обладатель “Золотого мяча” недавно выразил поддержку жителям сектора Газа. Напомним, что в регионе идет кровавая война, которую начали боевики ХАМАС после того, как напали на Израиль.

"Может возникнуть вопрос, почему футболист публикует политические взгляды в социальных сетях и почему он выбирает определенные моменты для этого. Я лично считаю, что за этим может быть скрыто что-то. Тот, кто этого не видит, тот выглядит наивным.

Можем также задать вопрос, почему реагирует министр внутренних дел на твит футболиста, но не обращает внимание на мнение 20 миллионов его подписчиков. Я считаю, что моя роль — осудить это", - сказал он.

Интересно, что еще ранее французский министр обвинил Бензема в связях с террористической организацией.