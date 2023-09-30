Министр спорта Нигерии заступился за Осимхена

Министр спорта Нигерии Джон Оуэн Эно не оставил без внимания скандал, в котором оказался форвард «Наполи» и сборной его страны Виктор Осимхен.

По словам чиновника, он лично готов вмешаться в разрешение этого конфликта, чтобы защитить своего соотечественника.

Как известно, недавно в клубе подшутили над Осимхеном, который не забил пенальти. В частности, там опубликовали юмористические ролики о футболисте. Сам игрок после таких публикаций выразил свое недовольство и даже грозился подать в суд, но позже передумал.

«Мой офис прилагает максимум усилий для того, чтобы лично связаться с Осимхеном. Нам нужно понимать, есть ли у него проблемы, мы должны установить факты. Я также поддерживаю контакт с министерством иностранных дел и послом Нигерии в Италии", - сказал он.

Также министр добавил, что Нигерия будет использовать дипломатические каналы для совместного рассмотрения этого вопроса с итальянской стороной.

"Нам нужно, чтобы к нашим спортсменам проявляли должное уважение. Мы должны избежать любой несправедливости, дискриминации и унижений, которые могут нанести вред их карьере», – написал министр в своем твиттере.