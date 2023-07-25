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Министерство спорта Саудовской Аравии выделит 17 миллиардов на трансферы

Новости футбола Сегодня, 07:00
Министерство спорта Саудовской Аравии выделит 17 миллиардов на трансферы Фото: твиттер Аль-Хиляля

Клубы из Саудовской Аравии, похоже, собираются провести еще не один громкий трансфер этим летом.

Как пишет журналист Бен Джейкобс, Министерство спорта страны выделило клубам на покупку новых футболистов 17 миллиардов фунтов стерлингов (19,6 миллиарда евро).

Интересно, что буквально с начала этого года местный чемпионат уже поразил множеством громких трансферов. Так, в Саудовскую Аравию поехали играть Криштиану Роналду, Карим Бензема, Роберто Фирмино, Эдуард Менди, Нголо Канте и много других.

Накануне местный “Аль-Хиляль” совершил еще один громкий трансфер – клуб пополнил бразильский нападающий Малком, ранее выступавший за «Зенит», за которого заплатили около 60 миллионов евро.

Также в СМИ была информация о том, что «Аль-Хиляль» готов заплатить 300 миллионов евро за капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. По данным источника, в Саудовской Аравии Мбаппе может зарабатывать за сезон немыслимые 700 миллионов евро.

Напомним, что новое первенство в Саудовской Аравии берет свой старт 11 августа.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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