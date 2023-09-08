Минимальная победа Португалии и разгром от Хорватии: результаты отбора на Чемпионат Европы

В пятницу, 8 сентября, прошли очередные матчи отбора на Чемпионат Европы 2024, который пройдет в Германии.

Словакия – Португалия – 0:1

Португалия действовала больше с мячом и пыталась создать голевой момент. К концу первого тайма Португалия смогла открыть счет. Голом отличился игрок Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш. Во втором тайме ситуация кардинально не поменялась. Португальцы владели мячом и старались не подпускать Словакию к своим воротам.

Португалия минимально победила Словакию со счётом 1:0. В пяти матчах португальцы одержали пять побед и не пропустили ни одного мяча.

Хорватия – Латвия – 5:0

Хорваты считались фаворитами в этой игре. С первых минут они это доказали. За первые 13 минут хозяева отличились двумя мячами и ближе к концу первого тайма смогли развить свое преимущество, забив в третий раз. Хорваты и во втором тайме контролировали игру и смогли забить еще два гола, доведя дело до разгрома.

Хорватия в трех матчах одержала две победы и однажды сыграла вничью. Сейчас они занимают второе место в группе Д, имея в активе семь очков.

Результаты других матчей отбора на Чемпионат Европы 2024