Минималистично и стильно. Эвертон презентовал комплект формы на новый сезон

Английский Эвертон презентовал комплект выездной формы на новый сезон.

Игровая форма от технического спонсора Castore выполнена в непривычных для клуба черно-желтых цветах. Комплект явно подчеркивает приверженность минимализму и стильному сочетанию цветов.

Our new away kit - available online now and in-store from Thursday - will be worn tonight in our friendly at Coventry City. ⚫️🟡 — Everton (@Everton) July 30, 2024

Ранее Эвертон арендовал с правом выкупа у Наполи полузащитника Йеспера Линдстрёма. Также сообщалось, что “ириски” достигли принципиального соглашения с Лионом по центральному защитнику Джейку О'Брайену.

Напомним, ранее также стало известно о возможности продажи Эвертоном нападающего Доминика Калверта-Льюина, чтобы не упустить форварда бесплатно.