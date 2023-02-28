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"Минай" - "Шахтер" - 1:4 (видеообзор)

Новости футбола Сегодня, 12:16
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 9-го тура чемпионата Украины “Шахтер” разгромил “Минай" со счетом 4:1.

Победу донецкому клубу принесли дубль Даниила Сикана, голы Тараса Степаненко и Георгия Судакова. У хозяев отличился Назарий Воробчак.

“Шахтер”, набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. “Минай” с 14 очками остался на 13-й позиции.

“Минай” - “Шахтар” - 1:4 (1:3)
Голы: Степаненко, 8 - 0:1, Сикан, 15 - 0:2, Воробчак, 31 - 1:2, Судаков, 40 (с пенальти) - 1:3, Сикан, 60 - 1:4

“Минай”: Бандура, Гончар, Горин, Немчанинов, Рогозинский (Мельник, 46), Витенчук, Воробчак (Голубь, 46), Байдал (Шишка, 46), Твердохлеб (Паламар, 74), Гечев, Вишневский (Колесник, 79).

“Шахтер”: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий (Топалов, 61), Матвиенко, Степаненко (Назарина, 67), Зубков (Гочолеишвили, 61), Бондаренко, Джурасек, Судаков (Петряк, 79), Сикан (Келси, 62).

Видеообзор матча

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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