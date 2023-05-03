Милнер покинет "Ливерпуль" ради другого клуба АПЛ

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер перейдет в "Брайтон", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, "чайки" практически согласовали трансфер хавбека. Футболист достанется "Брайтону" бесплатно, так как его контракт с мерсисайдцами истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 37-летний Милнер провел за "Ливерпуль" 38 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.

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