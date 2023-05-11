"Милан" заработал рекордную сумму на билетах на матче Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Миланом" и "Интером" (0:2) войдет в историю итальянского футбола.

Игру на "Сан-Сиро" посетили более 75 тысяч болельщиков, что принесло около 10,5 млн выручки от продажи билетов.

По информации La Gazzetta dello Sport, такая сумма стала самой большой в истории итальянского футбола в еврокубках.

В текущем сезоне Лиги чемпионов "Милан" также установил рекорд по продаже билетов. Во время матча 1/8 финала против "Тоттенхэма" действующий чемпион страны заработал около €9,1 млн.