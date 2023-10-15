Милан заинтересован в покупке защитника Бетиса

По информации Джанлуки Ди Марцио, Милан ищет левого защитник для подмены Тео Эрнандеса. Источник сообщает, что приоритетной целью итальянского клуба является футболист испанского Бетиса Хуан Миранда.

Сообщается, что Бетис перед стартом этого сезона просил за своего игрока 12 миллионов евро. Однако учитывая, что контракт Миранды заканчивается следующим летом, Милан готов будет предложить вдвое меньшую сумму в зимнее трансферное окно.

Отметим, что 23-летний испанец является воспитанником Барселоны, откуда и перешел свободным агентом в Бетис в 2021 году. Трансфермаркт оценивает защитника в 9 миллионов евро.

Добавим, что Миранда в этом сезоне сыграл за Бетис 6 поединков и результативными действиями не отметился.