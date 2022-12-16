"Милан" вступил в борьбу за украинского суперталанта

“Милан” проявляет интерес к полузащитнику “Шахтера” и сборной Украины Михаилу Мудрику, сообщает сайт журналист Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 35 миллионов евро. Впрочем, главным фаворитом в борьбе за игрока является “Арсенал".

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за “Шахтер” 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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