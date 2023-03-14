"Милан" вышел на матч Серии А без единого итальянца

Ни один итальянский игрок не вышел в стартовом составе “Милана” на игру с “Салернитаной”.

Встреча проходила в рамках 26-го тура Серии А и завершилась со счетом 1:1.

В стартовом составе “Милана” на поле вышли Майк Меньян, Фикайо Томори, Малик Тиав, Пьер Калулу, Тео Эрнандес, Раде Крунич, Исмаэль Беннасер, Алексис Салемакерс, Рафаэл Леау, Браим Диас и Оливье Жиру.

В последний раз аналогичная ситуация происходила в сезоне-1994/95.