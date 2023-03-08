"Милан" выбил "Тоттенхэм" из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов “Милан” на выезде сыграл вничью с “Тоттенхэмом” со счетом 0:0 и по сумме двух встреч пробился в четвертьфинал.

“Тоттенхэм” Англия – “Милан” Италия - 0:0 - первый матч - 0:1

“Тоттенхэм”: Форстер, Эмерсон (Ришарлисон, 70), Дэвис, Лангле, Ромеро, Перишич (Порро, 53), Хейбьерг, Кулусевски (Санчес, 83), Скипп, Сон Хын Мин, Кейн.

“Милан”: Меньян, Томори, Тиав, Калулу, Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Беннасер, 81), Тонали, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 56), Жиру (Ориги, 81), Рафаэл Леау (Ребич, 89).

Удаление: Ромеро (78).

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