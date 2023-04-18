"Милан" выбил "Наполи" из Лиги чемпионов

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов “Милан” на выезде сыграл вничью с “Наполи” со счетом 1:1, но по сумме двух встреч пробился в полуфинал.

В середине первого тайма Оливье Жиру не реализовал пенальти, но в конце первого тайма он же открыл счет. На 82-й минуте шанс сравнять счет упустил Хвича Кварацхелия, который не забил пенальти. В компенсированное время равновесие восстановил Виктор Осимхен.

В полуфинале “Милан” сыграет с победителем пары “Интер” - “Бенфика” (первый матч - 2:0).

“Наполи” Италия – “Милан” Италия - 1:1 (0:1) - первый матч - 0:1

Голы: Жиру, 43 - 0:1, Осимхен, 90+3 - 1:1

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани (Эстигор, 74), Мариу Руй (Оливера, 34), Лоботка, Зелиньски (Распадори, 74), Ндомбеле (Элмаз, 63), Политано (Лосано, 34), Кварацхелия, Осимхен.

“Милан”: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 59), Тонали, Рафаэл Леау (Салемакерс, 84), Жиру (Ориги, 68).

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