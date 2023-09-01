Милан в меньшинстве побеждает Рому

Милан на выезде победил Рому. В третьем туре Серии А на Стадио Олмпико состоялся один из центральных матчей этого уик-энда.

Оливе Жиру на девятой минуте открыл счет реализовав пенальти. В первой половине матча голов больше не забивали. В дебюте второго Рафаэль Леау удвоил предпочтение гостей. На 61-й минуте Милан остался в меньшинстве. Защитник Фикайо Томори получил вторую желтую карточку и покинул поле. Рома смогла отквитать один гол, но не больше.

Милан одерживает третью победу в трех матчах и имеет в своем активе девять очков. Рома идет на 18 строчке Серии А с одним очком.

"Рома" – "Милан" 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 9 Жира, 0:2 – 48 Леау, 1:2 – 90+2 Спинаццола.