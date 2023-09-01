EN EN NG NG
Главная Новости Милан в меньшинстве побеждает Рому

Милан в меньшинстве побеждает Рому

Новости футбола Сегодня, 17:02
Милан в меньшинстве побеждает Рому Фото: https://twitter.com/acmilan

Милан на выезде победил Рому. В третьем туре Серии А на Стадио Олмпико состоялся один из центральных матчей этого уик-энда.

Оливе Жиру на девятой минуте открыл счет реализовав пенальти. В первой половине матча голов больше не забивали. В дебюте второго Рафаэль Леау удвоил предпочтение гостей. На 61-й минуте Милан остался в меньшинстве. Защитник Фикайо Томори получил вторую желтую карточку и покинул поле. Рома смогла отквитать один гол, но не больше.

Милан одерживает третью победу в трех матчах и имеет в своем активе девять очков. Рома идет на 18 строчке Серии А с одним очком.

"Рома" – "Милан" 1:2 (0:1, 1:1)
Голы: 0:1 – 9 Жира, 0:2 – 48 Леау, 1:2 – 90+2 Спинаццола.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Милан Рома Серия А Италия
Популярные новости
Последний день трансферного окна: ОНЛАЙН Новости футбола Сегодня, 17:25 Фелиш и Канселу в Барселоне, Фати - в Брайтоне. Последний день трансферного окна: как это было
Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер Футбол Сегодня, 06:05 Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер
Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу Новости футбола Сегодня, 05:36 Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу
Манчестер Юнайтед завершил трансфер турецкого голкипера Новости футбола Сегодня, 04:28 Манчестер Юнайтед завершил трансфер турецкого голкипера
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА: ОНЛАЙН Новости футбола Вчера, 12:51 Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА: все результаты
Рома объявила о переходе звездного нападающего Новости футбола Вчера, 08:50 Рома объявила о переходе звездного нападающего
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:25 Фелиш и Канселу в Барселоне, Фати - в Брайтоне. Последний день трансферного окна: как это было Новости футбола Сегодня, 17:02 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты четвёртого тура Новости футбола Сегодня, 17:02 Милан в меньшинстве побеждает Рому Новости футбола Сегодня, 16:40 Боруссия теряет победу в матче с новичком Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 16:20 Хет-три Митровича приносит Аль-Хилалу победу над Аль-Иттихадом Бензема Новости футбола Сегодня, 16:17 Барселона объявила о трансфере Жоау Феликса Новости футбола Сегодня, 14:37 Челси продал Каллума Хадсона-Одои Ноттингему Новости футбола Сегодня, 14:00 Джонни Эванс вернулся в Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 13:03 Коло Муани не переедет в ПСЖ в это трансферное окно Новости футбола Сегодня, 12:29 Реал - Хетафе: где и когда смотреть онлайн матч Ла Лиги
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Суонси- Бристоль Сити 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Сандерленд - Саутгемптон 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Бирмингем - Миллуол 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Ипсвич Таун - Кардифф Сити 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Вест Бромвич - Хаддерсфилд 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Сток Сити - Престон 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Ротерхэм - Норвич Сити 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Плимут - Блэкберн 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Лестер Сити - Халл Сити 2 сентября 2023 года