Милан в меньшинстве побеждает Рому
Новости футбола Сегодня, 17:02
Фото: https://twitter.com/acmilan
Милан на выезде победил Рому. В третьем туре Серии А на Стадио Олмпико состоялся один из центральных матчей этого уик-энда.
Оливе Жиру на девятой минуте открыл счет реализовав пенальти. В первой половине матча голов больше не забивали. В дебюте второго Рафаэль Леау удвоил предпочтение гостей. На 61-й минуте Милан остался в меньшинстве. Защитник Фикайо Томори получил вторую желтую карточку и покинул поле. Рома смогла отквитать один гол, но не больше.
Милан одерживает третью победу в трех матчах и имеет в своем активе девять очков. Рома идет на 18 строчке Серии А с одним очком.
"Рома" – "Милан" 1:2 (0:1, 1:1)
Голы: 0:1 – 9 Жира, 0:2 – 48 Леау, 1:2 – 90+2 Спинаццола.
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