"Милан" уже нашел замену Тонали

"Милан" заинтересован в приобретении полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича.

В нем миланский клуб видит замену Сандро Тонали, который переходит в “Ньюкасл”.

В планах миланского клуба выкупить Милинкович-Савича у "Лацио" этим летом.

В прошлом сезоне сербский полузащитник провел 47 матчей за "Лацио" и забил 11 голов, отдав 8 результативных передач.

Его контракт с римским клубом истекает следующим летом.