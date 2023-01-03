"Милан" усилился вратарем из Южной Америки

Пресс-служба “Милана” на официальном сайте объявила о перехода парагвайского вратаря “Гуарани” Девиса Васкеса.

Сумма трансфера составила 470 тысяч евро. Голкипер заключил с итальянским клубом контракт до лета 2026 года.

24-летний Васкес выступал за “Гуарани” с 2021 года. Всего он провел за клуб 31 матч и пропустил 44 гола.

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