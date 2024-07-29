Милан усилился центральным защитником из РБ Зальцбург
Милан решил усилить линию обороны перед стартом нового сезона. Итальянский гранд подписал игрока Ред Булл Зальцбург.
Как сообщил Фабрицио Романо, сербский футболист Страхиня Павлович подписал долгосрочное соглашение с Россонери. Центральный защитник обошелся Милану в 18 миллионов.
К слову, Милан помимо усиления в это трансферное окно, намерен сохранить в составе всех своих лидеров. Генеральный директор клуба Джорджио Фурлани планирует встретиться с представителями Тео Эрнандеса, чтобы обсудить новый контракт.
Также Россонери добавили в шорт-лист на усиление состава хавбека Боруссии Менхенгладбах Ману Коне.
Напомним, что в последние дни в муниципалитете № 7 Милана обсуждают проблему, связанную с перелетными птицами, гнездящимися на стадионе Сан-Сиро. Проблема, связанная со стрижами, также затронула ситуацию вокруг реконструкции арены, на которой выступают Милан и Интер.