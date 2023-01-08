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"Милан" упустил победу над "Ромой" Моуринью

Новости футбола Сегодня, 16:46
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Италии “Милан” и “Рома” сыграли вничью со счетом 2:2.

На 30-й минуте счет открыл Пьер Калулу, а на 77-й - преимущество хозяев увеличил Томмазо Побега. Впрочем, в концовке встречи гости ушли от поражения благодаря голам Рожера Ибаньеса и Тэмми Абрахама.

“Милан”, набрав 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. “Рома” с 31 очком осталась на шестой позиции.

“Милан” – “Рома” - 2:2 (1:0)
Голы: Калулу, 30 - 1:0, Побега, 77 - 2:0, Ибаньес, 87 - 2:1, Абрахам, 90+4 - 2:2

“Милан”: Тэтэрушану, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Вранкс, 74), Браим Диас (Побега, 70), Салемакерс (Габбия, 85), Тонали, Жиру (де Кетеларе, 85), Леау.

“Рома”: Патрисиу, Челик (Эль-Шаарави, 78), Смоллинг, Манчини (Белотти, 89), Рожер, Кристанте (Матич, 66), Пеллегрини, Дзаньоло (Тахирович, 66), Дибала, Абрахам, Залевски.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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