"Милан" уладил вопросы о будущем своего главного бомбардира

"Милан" находится на финишной прямой в вопросе продления контракта с форвардом Рафаэлем Леау.

По данным Relevo, клуб и футболист достигли устного соглашения о продолжении сотрудничества.

По новому соглашению португалец будет зарабатывать 5 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Кроме того, "Милан" выплатит "Спортингу" около 19 миллионов евро в качестве штрафа за расторжение контракта Леау с бывшим клубом в одностороннем порядке.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Леау провел 26 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.