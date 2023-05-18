"Милан" указал на двери известному форварду

Бельгийский форвард “Милана” Дивок Ориги больше не входит в планы клуба.

По ходу сезона нападающий так и не смог проявить себя на поле, чего от него ожидали в стане прошлогоднего победителя Серии А.

В результате руководство "Милана" дало понять, что не рассчитывает на него в будущем, и Ориги начал искать новое место работы.

По информации calciomercato.it, агенты бельгийца уже ведут переговоры с представителями чемпионата Турции.