"Милан" теряет Ибрагимовича

Нападающий “Милана” и сборной Швеции Златан Ибрагимович выбыл из строя из-за травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, футболист травмировался в расположении шведской национальной команды. Форвард уже вернулся на базу клуба и в ближайшее время пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 41-летний Ибрагимович провел за “Милан” четыре матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" хочет вернуть своего воспитанника.