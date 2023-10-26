Милан стал первой итальянской командой, которая не забивала пять матчей подряд в Лиге Чемпионов, сообщает Opta.

В среду, 25 октября, Милан провел матч третьего тура Лиги Чемпионов против ПСЖ. Парижане разгромили "россонери" со счетом 3:0. Таким образом, итальянская команда установила рекорд по количеству матчей без забитых мячей подряд в рамках Лиги Чемпионов.

Помимо матча с ПСЖ, Милан не забивал в предыдущих двух матчах против Ньюкасл Юнайтед и Боруссии Дортмунд. Также в прошлом сезоне итальянцы дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где проиграли Интернационале со счетом 0:2 и 0:1.

Напомним, что во вчерашней игре Милан впервые в истории вышел на матч Лиги Чемпионов без итальянцев в составе.