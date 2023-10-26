Милан стал первой итальянской командой, которая не забивала пять матчей подряд в Лиге Чемпионов
Новости футбола Вчера, 13:09
Милан стал первой итальянской командой, которая не забивала пять матчей подряд в Лиге Чемпионов
Милан стал первой итальянской командой, которая не забивала пять матчей подряд в Лиге Чемпионов, сообщает Opta.
В среду, 25 октября, Милан провел матч третьего тура Лиги Чемпионов против ПСЖ. Парижане разгромили "россонери" со счетом 3:0. Таким образом, итальянская команда установила рекорд по количеству матчей без забитых мячей подряд в рамках Лиги Чемпионов.
Помимо матча с ПСЖ, Милан не забивал в предыдущих двух матчах против Ньюкасл Юнайтед и Боруссии Дортмунд. Также в прошлом сезоне итальянцы дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где проиграли Интернационале со счетом 0:2 и 0:1.
Напомним, что во вчерашней игре Милан впервые в истории вышел на матч Лиги Чемпионов без итальянцев в составе.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:13 Промах серба. Аль-Хиляль с голами Милинковича-Савича и Митровича обыграл Аль-Ахли
Новости футбола Сегодня, 16:00 Премьер-лига Южной Африки: таблица, матчи и результаты десятого тура
Новости бокса Сегодня, 15:29 Состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну
Новости тенниса Сегодня, 14:57 Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023
Новости футбола Сегодня, 14:40 ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов
Новости хоккея Сегодня, 14:20 НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 15:29 Состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну Новости тенниса Сегодня, 14:57 Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023 Новости футбола Сегодня, 14:40 ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов Новости хоккея Сегодня, 14:20 НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч Новости футбола Сегодня, 13:47 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости футбола Сегодня, 13:10 Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси Новости футбола Сегодня, 12:48 Ливерпуль также проявил интерес к нападающему Наполи Новости бокса Сегодня, 12:10 Бывший чемпион мира уверен, что Фьюри нокаутирует Нганну Новости баскетбола Сегодня, 11:39 Атланта – Никс, Чикаго – Торонто и другие: анонс матчей НБА Новости хоккея Сегодня, 11:05 Вашингтон – Миннесота, Нью-Джерси – Баффало: анонс матчей НХЛ
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Лейпциг — Кельн 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Ювентус — Верона 28 октября 2023 года