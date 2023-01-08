"Милан" согласовал контракт с одним из лидером

“Милан” договорился о продлении контракта с алжирским полузащитником Исмаэлем Беннасером, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб в ближайшее время подпишет с футболистом соглашение до лета 2027 года. Зарплата игрока увеличится до четырех миллионов евро в год. Сумма отступных сохранится в размере 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Беннасер провел за “Милан” 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Малиновский близок к переходу во французский клуб.