"Милан" согласовал контракт с одним из лидером
Новости футбола Сегодня, 12:42
Фото: инстаграм Исмаэля Беннасера/Автор неизвестен
“Милан” договорился о продлении контракта с алжирским полузащитником Исмаэлем Беннасером, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, итальянский клуб в ближайшее время подпишет с футболистом соглашение до лета 2027 года. Зарплата игрока увеличится до четырех миллионов евро в год. Сумма отступных сохранится в размере 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Беннасер провел за “Милан” 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Не пропустите: Малиновский близок к переходу во французский клуб.
Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:55 Синхронные потери "Аякса", ПСВ, "Фейеноорда" и АЗ: результаты 15-го тура Эредивизии
Новости футбола Сегодня, 14:15 "Манчестер Сити" уничтожил"Челси" в Кубке Англии
Новости футбола Сегодня, 10:42 Роналду арендовал шикарные апартаменты в Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 10:32 "Аякс" упустил победу в матче чемпионата Нидерландов
Новости футбола Вчера, 17:19 "Интер" на 93-й минуте упустил победу в матче Серии А
Новости футбола Вчера, 15:00 "Ньюкасл" неожиданно вылетел из Кубка Англии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:42 Тренер "Челси" назвал причину разгромного поражения от "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 15:30 20 голов на троих: "Лорьян", "Реймс" и "Тулуза" одержали разгромные победы в Кубке Франции Новости футбола Сегодня, 15:15 "Севилья" прервала 6-матчевую серию без побед в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 14:55 Синхронные потери "Аякса", ПСВ, "Фейеноорда" и АЗ: результаты 15-го тура Эредивизии Новости футбола Сегодня, 14:42 Тен Хаг назвал причину, почему "МЮ" нужен новый нападающий Новости футбола Сегодня, 14:30 "Наполи" одержал уверенную гостевую победу в Серии А Новости футбола Сегодня, 14:15 "Манчестер Сити" уничтожил"Челси" в Кубке Англии Новости футбола Сегодня, 13:55 "Бешикташ" назвал "МЮ" условие для перехода Вегорста Новости футбола Сегодня, 13:42 "Реал" нацелился на ветерана "Интера" Новости футбола Сегодня, 13:30 "Манчестер Сити" близок к трансферу аргентинского таланта
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 09 янв 2023 Верона - Кремонезе прогноз и ставка на матч Серии А 9 января 2023 года Футбол 09 янв 2023 Болонья - Аталанта прогноз и ставка на матч Серии А 9 января 2023 года